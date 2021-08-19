РИАМО - 19 авг. Состоялось заседание жюри по присуждению ежегодных премий губернатора Подмосковья «Мы рядом ради перемен». Из 1183 проектов, допущенных до голосования, жюри отобрало 490 заявок, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

В состав жюри вошли Игорь Бутман, Евгений Миронов, Сергей Безруков, выдающиеся деятели в области образования, спорта, искусства. В начале заседания председатель жюри Марина Юденич поблагодарила за непростую коллективную работу, так как все проекты, поступившие на конкурс, заслуживают внимания и детального изучения.

Из общего количества были отобраны 490 заявок. При отборе жюри обращало внимание на достигнутые результаты, на то, какие позитивные перемены для региона принес проект, на перспективы развития, социальную значимость и другое.

Академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, член совета жюри премии Лео Бокерия отметил высокое значение ежегодных премий губернатора и кардинальные изменения в регионе, которые наблюдаются в последнее время.

«Я могу сказать, что здесь мы живем с супругой с 1993 года и видим, как сильно за это время Подмосковье изменилось в лучшую сторону, как комфортнее здесь стало жить. Во многом это благодаря реализованным проектам наших жителей», — подчеркнул Бокерия.

Олимпийский чемпион Александр Легков отметил, что все проекты важны и нужны.

«Спасибо за то, что я могу быть частью этой команды, которая нацелена на их выбор. Социальные инициативы помогают решать проблемы в тех местах, где живут наши прекрасные жители Подмосковья», — добавил Легков.

Всего на премию подали 8860 заявок, 6640 из них опубликовали на сайте премии. 1183 проекта было допущено до голосования жюри по итогам народного голосования. Всего пользователи проголосовали 1 222 612 раз, проекты набрали около 2 млн просмотров.

В этом году проекты реализуют в 4 категориях: «Область перемен», «Округ перемен», «Территория перемен» и «Место перемен». За проекты областного значения премия составит 1 млн рублей, за муниципальные инициативы – 450 тыс. рублей, за инициативы для населенного пункта – 150 тыс. рублей, за локальные инициативы – 50 тыс. рублей. Авторы 10 самых ярких проектов получат по 1 млн рублей в рамках спецпремий губернатора «Перемены Подмосковья».