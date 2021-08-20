Чертаново или Таганка: какой ты район Москвы?
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Чертаново или Таганка: какой ты район Москвы? (1/0)
Начнем с главного. За что ты любишь Москву?
Фото Александр Манзюк © РИАМО
За ночную жизнь — здесь проходят лучшие тусовки
Обожаю московские парки
За то, что здесь все есть! Были бы деньги…
За уникальную архитектуру и старый московский дух
Я люблю свой район, в котором вырос
Чертаново или Таганка: какой ты район Москвы? (2/0)
А что в столице ты терпеть не можешь?
Чертаново или Таганка: какой ты район Москвы? (3/0)
Чем ты обычно занимаешься на выходных?
Чертаново или Таганка: какой ты район Москвы? (4/0)
В какое из этих мест ты бы пошел перекусить?
На фуд-корт в ближайший торговый центр
На пикник в парк — есть домашние сэндвичи и круассаны из любимой пекарни
В ресторан Центрального дома литераторов
В «Сюр» или Blanc
В ресторан на крыше ЦУМа
Чертаново или Таганка: какой ты район Москвы? (5/0)
На каком транспорте ты обычно добираешься на работу?
Чертаново или Таганка: какой ты район Москвы? (6/0)
Представь, что к тебе в гости на пару дней приехал дальний родственник из маленького города. Что ты ему покажешь?
Фото Владимир Астапкович © РИА Новости
Конечно, Красную площадь. Ну или ВДНХ
Третьяковку или Большой театр
Отведу его в Царицыно или Измайловский парк
Покажу ГУМ или ЦУМ
Поведу тусить в какой-нибудь из клубов на «Красном Октябре»
Чертаново или Таганка: какой ты район Москвы? (7/0)
Какой твой любимый жанр кино?
Чертаново или Таганка: какой ты район Москвы? (8/0)
Если ты решишь завести собаку, как ее назовешь?
Чертаново или Таганка: какой ты район Москвы? (9/0)
В магазине перед тобой начинают ругаться агрессивно настроенный молодой человек и милая бабуля. Кажется, парень влез в очередь перед старушкой. Что будешь делать?
Вежливо попрошу парня вернуться на свое место в очереди
Поставлю хулигана на место, возможно, даже накричу на него
Запишу историю в Instagram — пусть общественность знает «героя» в лицо
Я не бываю в таких магазинах…
Позову охранника — он с таким лучше справится
Чертаново или Таганка: какой ты район Москвы? (10/0)
И последний вопрос. О чем ты мечтаешь?
Ты — Китай-город
Ты легкий на подъем человек, всегда готовый ввязаться в новую авантюру. Многочисленные друзья вспоминают тебя как крайне веселую и зажигательную личность. Ты всегда в курсе, где проходят самые модные тусовки, как попасть в закрытый бар и где съесть самый вкусный круассан на завтрак.
Ты — Северное Чертаново
Ты бойкий человек, который всегда найдет дорогу к цели. Разобраться с шумным соседом, позвонить в ЖЭК или сказать начальнику, что он не прав? Для тебя это проще простого. Ты можешь быть не очень приветливым с незнакомцами, зато друзья могут всегда на тебя рассчитывать.
Ты — тихий спальник
Ты похож на типичный уютный спальник вроде Измайлово или Митино. Ты добрый и душевный человек, которого вдохновляют тихие радости: посиделки с друзьями, отдых на даче и прогулки со второй половинкой в красивом парке. Тебе нравится твоя жизнь, однако ты бы не отказался от квартирки поближе к центру, чтобы не тратить время на дорогу в офис.
Ты — элитный район
По духу ты напоминаешь престижный столичный район вроде Якиманки или Тверского. Ты привык ни в чем себе не отказывать, а слова «роскошь» и «богатство» для тебя имеют особое значение. Ты ценишь свой комфорт и готов ради него на многое. Может, пока ты и не достиг желаемого уровня жизни, но рано или поздно благодаря упорству у тебя все получится.
Ты — Таганка
Ты представитель потомственной интеллигенции. Твоя бабушка могла играть в салочки с Высоцким, а ты сам с легкостью можешь провести экскурсию по историческим улочкам столицы. Тебе нравятся тишина, долгие прогулки и хороший кофе, который непременно нужно выпить, сидя на своей любимой лавочке.
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