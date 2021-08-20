Чертаново или Таганка: какой ты район Москвы? 10 вопросов | Пройден 5 раз Пройди тест РИАМО и узнай, какой столичный район тебе ближе по духу. Начать тест

Чертаново или Таганка: какой ты район Москвы? (1/0) Начнем с главного. За что ты любишь Москву? Фото Александр Манзюк © РИАМО За ночную жизнь — здесь проходят лучшие тусовки Обожаю московские парки За то, что здесь все есть! Были бы деньги… За уникальную архитектуру и старый московский дух Я люблю свой район, в котором вырос

Чертаново или Таганка: какой ты район Москвы? (2/0) А что в столице ты терпеть не можешь? Фото gifer.com © Постоянные пробки — вечно опаздываю Толкучку в метро Что приходится рано вставать на работу Раздражают грубость и хамство Бесит, что завтраки только до 12 подают…

Чертаново или Таганка: какой ты район Москвы? (3/0) Чем ты обычно занимаешься на выходных? Фото © Зависаю в модном баре с друзьями Еду в небольшое путешествие или отправляюсь на шоппинг Посещаю новую выставку или концерт Еду на дачу к родственникам или устраиваю посиделки с друзьями Хожу в кино или жарю шашлыки в ближайшем лесу

Чертаново или Таганка: какой ты район Москвы? (4/0) В какое из этих мест ты бы пошел перекусить? Фото Пелагия Тихонова © РИАМО На фуд-корт в ближайший торговый центр На пикник в парк — есть домашние сэндвичи и круассаны из любимой пекарни В ресторан Центрального дома литераторов В «Сюр» или Blanc В ресторан на крыше ЦУМа

Чертаново или Таганка: какой ты район Москвы? (5/0) На каком транспорте ты обычно добираешься на работу? Фото gifer.com © На метро. Правда до него надо еще на автобусе доехать… А мне и ехать никуда не надо — я фрилансер на удаленке Хожу пешком — у меня все под боком Естественно, на такси На МЦД

Чертаново или Таганка: какой ты район Москвы? (6/0) Представь, что к тебе в гости на пару дней приехал дальний родственник из маленького города. Что ты ему покажешь? Фото Владимир Астапкович © РИА Новости Конечно, Красную площадь. Ну или ВДНХ Третьяковку или Большой театр Отведу его в Царицыно или Измайловский парк Покажу ГУМ или ЦУМ Поведу тусить в какой-нибудь из клубов на «Красном Октябре»

Чертаново или Таганка: какой ты район Москвы? (7/0) Какой твой любимый жанр кино? Фото gifer.com © Однозначно, комедия — люблю фильмы, которые позволяют от души посмеяться Мне все равно — я хожу на громкие премьеры Обожаю боевики и ужастики Мне нравятся мелодрамы и теплые душевные фильмы Предпочитаю артхаус или хожу на ретроспективы именитых режиссеров

Чертаново или Таганка: какой ты район Москвы? (8/0) Если ты решишь завести собаку, как ее назовешь? Фото © По имени своего любимого книжного героя Пусть будет Тайсоном, ну или Шариком на худой конец Джеком или Чарли Ну конечно, Луи или Дольче Точно выберу прикольное имя — Кексик, например, или Фараон

Чертаново или Таганка: какой ты район Москвы? (9/0) В магазине перед тобой начинают ругаться агрессивно настроенный молодой человек и милая бабуля. Кажется, парень влез в очередь перед старушкой. Что будешь делать? Фото Пелагия Тихонова © РИАМО Вежливо попрошу парня вернуться на свое место в очереди Поставлю хулигана на место, возможно, даже накричу на него Запишу историю в Instagram — пусть общественность знает «героя» в лицо Я не бываю в таких магазинах… Позову охранника — он с таким лучше справится

Чертаново или Таганка: какой ты район Москвы? (10/0) И последний вопрос. О чем ты мечтаешь? Фото © О мире во всем мире Чтобы выходные никогда не заканчивались Купить квартиру в центре Жить у моря в шикарной вилле Чтобы у родных и близких все было хорошо

Ты — Китай-город Ты легкий на подъем человек, всегда готовый ввязаться в новую авантюру. Многочисленные друзья вспоминают тебя как крайне веселую и зажигательную личность. Ты всегда в курсе, где проходят самые модные тусовки, как попасть в закрытый бар и где съесть самый вкусный круассан на завтрак. Фото Николай Корешков © РИАМО Поделиться результатом

Ты — Северное Чертаново Ты бойкий человек, который всегда найдет дорогу к цели. Разобраться с шумным соседом, позвонить в ЖЭК или сказать начальнику, что он не прав? Для тебя это проще простого. Ты можешь быть не очень приветливым с незнакомцами, зато друзья могут всегда на тебя рассчитывать. Фото Анна Минаичева © Поделиться результатом

Ты — тихий спальник Ты похож на типичный уютный спальник вроде Измайлово или Митино. Ты добрый и душевный человек, которого вдохновляют тихие радости: посиделки с друзьями, отдых на даче и прогулки со второй половинкой в красивом парке. Тебе нравится твоя жизнь, однако ты бы не отказался от квартирки поближе к центру, чтобы не тратить время на дорогу в офис. Фото Нина Зотина © РИА Новости Поделиться результатом

Ты — элитный район По духу ты напоминаешь престижный столичный район вроде Якиманки или Тверского. Ты привык ни в чем себе не отказывать, а слова «роскошь» и «богатство» для тебя имеют особое значение. Ты ценишь свой комфорт и готов ради него на многое. Может, пока ты и не достиг желаемого уровня жизни, но рано или поздно благодаря упорству у тебя все получится. Фото Николай Корешков © РИАМО Поделиться результатом

Ты — Таганка Ты представитель потомственной интеллигенции. Твоя бабушка могла играть в салочки с Высоцким, а ты сам с легкостью можешь провести экскурсию по историческим улочкам столицы. Тебе нравятся тишина, долгие прогулки и хороший кофе, который непременно нужно выпить, сидя на своей любимой лавочке. Фото © сайт мэра Москвы Поделиться результатом

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