РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. Полицейские в Подольске задержали местного таксиста, подорвавшего 7 банкоматов для похищения их них денежных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на кражу и умышленное повреждение имущества.

Установлено, что злоумышленник в ночное время в медицинской маске зашел в тамбурное помещение одной из кредитных организаций, расположенных на улице Ульяновых, и при помощи предмета, схожего по строению с электродетонатором, повредил 7 банкоматов и пытался похитить денежные средства. Однако вскрыть железные кейсы, где хранились деньги, ему не удалось. После чего мужчина скрылся на автомобиле.

Добычей правонарушителя могли стать более 1 млн рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 30 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу) и ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

В результате изучения записей камер видеонаблюдения полицейские установили точный маршрут передвижения подозреваемого, а также фактический адрес его местонахождения, где он и был задержан. Им оказался местный житель, работающий в такси.

В ходе проведения обысков у задержанного обнаружены и изъяты одежда и предметы, используемые при совершении преступления.