РИАМО - 19 авг. В последние годы цены на жилье растут. До конца 2021 года стоимость недвижимости может увеличиться еще на несколько процентов под влиянием различных факторов, сообщил управляющий директор группы «Самолет» Дмитрий Волков.

«Уже года три у нас стабильный рост цен. В России и Москве это началось, когда рынок стал переходить на эскроу-финансирование. Еще ни один проект не был запущен, а люди уже устремились покупать недвижимость. Собственно, был такой эмоциональный всплеск», — сказал Волков в рамках «Ипотечного марафона».

Он уточнил, что в 2018 и 2019 годах рост цен произошел из-за страха, что стоимость недвижимости увеличится по причине использования эскроу-счетов.

В 2020 году, по словам эксперта, цены росли в том числе из-за внедрения субсидированной ипотеки.

«В прошлом году ставка была менее 6% благодаря господдержке и дополнительным программам субсидирования от самих девелоперов», — отметил Волков.

Он добавил, что дефицит предложения на рынке недвижимости также сыграл свою роль в увеличении стоимости жилья. ​

Тему покупки жилья и роста рынка ипотечного кредитования в рамках «Ипотечного форума» обсудили представители профильных ведомств, девелоперов, банков, а также юристы, психологи и другие эксперты.

Все мероприятие разделили на 3 блока: для тех, кто планирует взять ипотеку, тех, кто уже взял, а также людей, попавших в сложную ситуацию.