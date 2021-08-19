РИАМО - 19 авг. В последние годы цены на жилье растут. До конца 2021 года стоимость недвижимости может увеличиться еще на несколько процентов под влиянием различных факторов, сообщил управляющий директор группы «Самолет» Дмитрий Волков.
Он уточнил, что в 2018 и 2019 годах рост цен произошел из-за страха, что стоимость недвижимости увеличится по причине использования эскроу-счетов.
В 2020 году, по словам эксперта, цены росли в том числе из-за внедрения субсидированной ипотеки.
Он добавил, что дефицит предложения на рынке недвижимости также сыграл свою роль в увеличении стоимости жилья.
Тему покупки жилья и роста рынка ипотечного кредитования в рамках «Ипотечного форума» обсудили представители профильных ведомств, девелоперов, банков, а также юристы, психологи и другие эксперты.
Все мероприятие разделили на 3 блока: для тех, кто планирует взять ипотеку, тех, кто уже взял, а также людей, попавших в сложную ситуацию.
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