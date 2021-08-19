РИАМО - 19 авг. Директор по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex Александр Хвойницкий рассказал, что оборудование для майнинга криптовалют потребляет много электроэнергии и сильно нагревает воздух в помещении, поэтому не стоит заниматься майнингом в квартире, сообщает Газета.ru.
Чтобы охладить воздух в помещении, где находится оборудование для майнинга, нужно устанавливать мощные кондиционеры или создавать условия для постоянного проветривания.
Он отметил, что при майнинге криптовалют, как при любом бизнесе, важно рассчитать стоимость изначальных инвестиций (это покупка оборудования) и то, как быстро эти затраты окупятся.
«Может случиться так, что получаемую прибыль будут «съедать» затраты (стоимость электроэнергии). Получается, что майнинг в лучшем случае будет безубыточным», — заключил эксперт.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии