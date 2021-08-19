РИАМО - 19 авг. Директор по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex Александр Хвойницкий рассказал, что оборудование для майнинга криптовалют потребляет много электроэнергии и сильно нагревает воздух в помещении, поэтому не стоит заниматься майнингом в квартире, сообщает Газета.ru.

Чтобы охладить воздух в помещении, где находится оборудование для майнинга, нужно устанавливать мощные кондиционеры или создавать условия для постоянного проветривания.

«Кроме того, воздух становится очень сухим, а работа техники создает шум. Постоянно находиться в таких условиях довольно тяжело», — сказал Хвойницкий.

Он отметил, что при майнинге криптовалют, как при любом бизнесе, важно рассчитать стоимость изначальных инвестиций (это покупка оборудования) и то, как быстро эти затраты окупятся.

«Может случиться так, что получаемую прибыль будут «съедать» затраты (стоимость электроэнергии). Получается, что майнинг в лучшем случае будет безубыточным», — заключил эксперт.