РИАМО - 19 авг. Мужчины 23 и 52 лет украли из ангара в деревне Селково Сергиево-Посадского городского округа 2 тонны пшеницы, полиция их задержала, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.
Сумма причиненного злоумышленниками ущерба составила 65 тыс. рублей.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны двое мужчин в возрасте 23 и 52 лет. Подозреваемые повредили навесной замок, проникли в ангар и похитили зерно», – сказала начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».
Задержанным была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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