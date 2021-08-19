РИАМО - 19 авг. Мужчины 23 и 52 лет украли из ангара в деревне Селково Сергиево-Посадского городского округа 2 тонны пшеницы, полиция их задержала, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Сумма причиненного злоумышленниками ущерба составила 65 тыс. рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны двое мужчин в возрасте 23 и 52 лет. Подозреваемые повредили навесной замок, проникли в ангар и похитили зерно», – сказала начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

Задержанным была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.