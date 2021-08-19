РИАМО - 19 авг. Специалисты расшифровали два бортовых самописца военно-транспортного самолета Ил-112В, который разбился в авиакатастрофе близ подмосковной Кубинки, передает ТАСС.

Согласно данным источника агентства, расшифрованы параметрический и речевой самописцы, однако информация разглашению не подлежит.

Самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье 17 августа. На борту воздушного судна находилось 3 члена экипажа, все они погибли. У самолета загорелся двигатель, после чего не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга. Самолет повернуло и он попал в штопор.

Экипаж успел увести самолет от жилых домов.

Ранее СМИ сообщали, что программу летных испытаний военно-транспортного самолета Ил-112В планируется продолжить.

Возгорание двигателя и гибель экипажа: что известно о крушении Ил‑112В в Кубинке>>