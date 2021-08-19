РИАМО - 19 авг. Психолог Светлана Вильнина считает, что в здоровом браке соревнованию и борьбе нет места, а распределить ответственность в семье следует в соответствии с ресурсами, которые даны мужчине и женщине от природы. Об этом сообщает Nation News.

«Счастливый союз - это равноправный обмен женской и мужской энергиями, ресурсами. Ресурсы женщины - любовь, чувственность, эмоциональность, сексуальность. Когда женщина любит своего мужа, признает его мужественность и авторитет, это служит для него вдохновением, мотивацией и топливом для достижения его целей. Это и есть сила, ресурс, который движет и направляет ее мужчину», - пояснила Вильнина.

По ее словам, в обмен на такое отношение женщины мужчина становится успешным, а также приносит в семью деньги, решает проблемы, берет на себя ответственность. В таком случае в семье все работает как швейцарские часы.

Она уточняет, что современные женщины иначе понимают свою силу, также они начинают брать на себя женские и мужские функции, в том числе материальное обеспечение своей семьи. Но при этом в силу психологических особенностей женщина воспринимает свою работу как процесс, а мужчина видит в ней способ обезопасить свою семью.

«Не умея правильно взаимодействовать со своим мужчиной, женщина начинает делать все сама, зарабатывать и выполнять другие мужские функции. А мужа своего пилить и тесать как Буратино под свои требования. В природе существуют законы. Чтобы построить счастливую семью, гармоничные отношения, также важно знать, как все устроено и работает», - отметила психолог.

Она добавила, что незнание таких законов может быть чревато ошибками, приводящими к разводам.