РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 авг. В городском округе Мытищи продолжается кампания по вакцинации по поручению президента РФ в рамках президентского проекта «Здравоохранение», сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что на сегодня 101 780 жителей Мытищ вакцинировано, из них 18 911 человек старше 60 лет. Более 380 мытищинцев прошли ревакцинацию. Ее можно пройти в Мытищинской ГКБ во всех поликлиниках. Для удобства граждан также выделено два специальных кабинета для ревакцинации: в поликлиниках №2 (улица Матросова, 13, улица Юбилейная, 26) и №5 (улица Веры Волошиной, 54).

Азаров добавил, что ревакцинация проводится в МГКБ в соответствии с методическими рекомендациями всеми видами вакцин, а также вакциной «Спутник лайт», которая имеется в наличии во всех кабинетах вакцинопрофилактики поликлиник. Запись на ревакцинацию доступна посредством приложения Госуслуги, по телефону колл-центра: 8(800)550-50-50. А также через портал, а также через инфомат в медицинском учреждении. Надо записываться как на V1 или, если есть опция - ревакцинация.

По словам Азарова, пройти ревакцинацию могут люди, переболевшие более 6 месяцев назад; те, кто прошел вакцинацию более 6 месяцев назад. Проверка на антитела не требуется, так же как и при вакцинации. Норма с забором антител была снята в феврале.

Доступность в пунктах вакцинации составляет день в день. Вакцина в наличии в большом количестве: «Спутник», «Спутник лайт», «ЭпиВакКорона», «Ковивак».

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