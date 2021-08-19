РИАМО - 19 авг. На северо-востоке столицы произошло возгорание в заброшенном здании, пожарные прибыли на место и начали тушение, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Москве.

«Возгорание произошло в районе 16:00 в неэксплуатируемом кирпичном здании по адресу: Полярная улица, дом №39 к 1. Пожарные подразделения прибыли на место и заняты тушением», — рассказали в пресс-службе.​

В ведомстве добавили, что информация о площади пожара в настоящее время уточняется.

Ранее Московский авиацентр сообщил, что за 3 года его спасатели помогли 400 пострадавшим. В том числе 800 вылетов специалисты совершили на пожары.