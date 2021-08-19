РИАМО - 19 авг. Помимо концертной программы для гостей VII Международного фестиваля «Jazzовые сезоны» в Ленинском округе организовали различные мастер-классы , также будут работать фуд-корты, сообщил народный артист России Игорь Бутман.

21 и 22 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдет VII Международный фестиваль «Jazzовые сезоны». На мероприятие приедут десятки лучших отечественных и зарубежных джазовых музыкантов и несколько тысяч зрителей. Хедлайнерами традиционно будут Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

«У нас большое усадебное поле, на котором будет огромное количество фуд-кортов и активностей: школа Фетисова и настольный теннис, и хоккейная школа Максима Шмелева», - рассказал Бутман.

Он добавил, что в фестивале примут участие зарубежные музыканты, среди которых кубинский пианист, проживающий в США, Альфред Родригез.

«Также выступит знаменитое трио «ЛРК» - Лебедев, Ревнев, Кравчук. Это трио завоевало огромную популярность не только в России, но и за рубежом. Откроет первый день фестиваля муниципальный Сергиево-Посадский оркестр под управлением заслуженного деятеля искусства Игоря Кантякова», — уточнил Бутман.