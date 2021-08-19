РИАМО - 19 авг. Конкурс «Узнай Подмосковье с Википедией», в рамках которого публикуются материалы о регионе, продлили до 5 декабря, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«У нас конкурс, мы договорились вместе с Википедией в юбилейный для них год провести этот конкурс «Узнай Подмосковье с Википедией». Конкурс у нас проходит с 1 августа по 15 сентября, но мы сейчас все вместе решили <...>, что мы его увеличим. Он будет у нас не до 15 сентября, а до 5 декабря. Таким образом, мы увеличим число работ», - сказала Звягина.



Она отметила, что в рамках данного проекта проходит конкурс «Викиэкспедиция», в рамках которого волонтеры и авторы статей провели в Рузе два дня и посетили наиболее интересные места.

Всего в конкурсе три номинации: «Битва под Москвой», «СМИ Подмосковья» и «Достопримечательности Подмосковья».

Исполнительный директор НП «Википедия РУ» Станислав Козловский отметил, что в рамках конкурса было написано более 160 статей.

Условия и номинации конкурса

Прием работ на конкурс «Узнай Подмосковье с Википедией» стартовал 1 августа. Его участникам предлагают пополнить информационную базу русскоязычной Википедии статьями о Московской области и выиграть денежные призы.

Победитель творческого состязания получит 20 тыс. рублей. За 2 место вручат 10 тыс. рублей, за 3 место - 5 тыс. рублей. Конкурс организует НП «Викимедиа РУ» при финансовой поддержке ООО «Подмосковье-СМИ».

В рамках номинации «Достопримечательности Подмосковья» участники смогут написать статью о любом запоминающемся уголке Подмосковья. В рамках номинации «СМИ Подмосковья» можно подать на конкурс любые статьи, связанные с региональной журналистикой. В номинации «Битва под Москвой» можно подготовить материалы, посвященные сражениям у столицы во время Великой Отечественной войны.

Участнику конкурса нужно быть зарегистрированным на Википедии. Денежный приз смогут получить только граждане РФ и налоговые резиденты. Публиковать статьи для творческого состязания можно только с одной учетной записи. Для получения приза нужно предоставить организаторам свои личные данные.

При написании статьи факты должны быть изложены нейтрально. Материал должен отвечать критериям значимости, при его подготовке не должны нарушаться авторские права. Использовать при написании работы нужно только авторитетные источники.

Подведение итогов

Жюри учтет количество и качество представленных работ. За каждую статью участник получит 1 балл. Объем материала и его качество (оформление, иллюстрации, стиль изложения) эксперты могут отметить дополнительными баллами.

Победителя определят по числу баллов или по качеству и объему статей при равенстве баллов. Призерами станут те, кто напишет не менее 7 статей по указанным требованиям.

Авторы лучших материалов будут награждены на «Медиане».

Подробнее про участие в конкурсе можно узнать по ссылке.