РИАМО - 19 авг. Спасатели Московского авиацентра выезжали в столичный район Южное Бутово, там в ДТП пострадал один человек, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Дорожная авария произошла по адресу: Чечерский проезд, д. 15. По прибытии спасатели обнаружили, что на дороге столкнулись такси Kia и ВАЗ-2115.

«В результате происшествия пострадал водитель такси, но от госпитализации он отказался. Мы оцепили место аварии, отключили батарею аккумулятора и, убедившись, что наша помощь больше не требуется, вернулись к месту своего дежурства», - отметил спасатель Сергей Мостяков.

Благодаря оперативным действиям городских экстренных служб последствия дорожной аварии были устранены, движение транспорта на проезде восстановлено.