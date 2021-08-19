РИАМО - 19 авг. На 71-году жизни умер московский художник Евгений Гороховский. По предварительной версии, смерть наступила из-за осложнений после перенесенного коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

О смерти классика современного отечественного искусства сообщила пресс-служба галереи pop/off/art. В ее сообщении выражаются соболезнования родным и близким Гороховского.

Художник родился 26 марта 1951 года. В течение жизни он провел свыше 20 персональных выставок. Его работы размещены в Третьяковской галерее, а также в музеях Германии и США.