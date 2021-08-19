РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 авг. Расходы бюджета городского округа Мытищи увеличены на 574 млн 945 тыс руб, сообщила начальник финансового управления администрации округа Ольга Гренц.

В четверг в Мытищах в режиме ВКС прошло 29 по счету заседание совета депутатов муниципалитета. В рамках мероприятия обсудили вопрос об уточнении бюджета горокруга на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

«Доходы уточненного бюджета Мытищ на 2021 год планируются в сумме 13 млрд 72 млн 421 тыс рублей. По статье «налоговые-неналоговые доходы» - увеличение на 334 млн 707 тыс руб. По статье «безвозмездные поступления» - увеличение на 270 млн 238 тыс руб», - сказала Гренц.

Она добавила, что расходы бюджета Мытищ увеличены на 574 млн 945 тыс руб и составляют 13 млрд 766 млн 870 тыс руб. Основное увеличение прошло по разделам: образование, ЖКХ, национальная экономика, физкультура и спорт.