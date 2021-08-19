РИАМО - 19 авг. Врач-диетолог Наталья Круглова считает, что минеральная вода полезна для организма в определенных количествах, при этом минералку важно разделять на лечебную и столовую, сообщает Федеральное агентство новостей.

Лечебную воду назначает врач для борьбы с определенным заболеванием. Ее пьют в определенное время суток и по режиму, не более 200 мл.

Столовую разрешено пить в любое время, но и здесь важно знать меру. Круглова советует не пить ее больше 0,5 л в день.

Кроме того, врач напомнила о противопоказания. Минеральную воду нельзя потреблять пациентам с хроническими заболеваниями желудка и мочекаменной болезнью.