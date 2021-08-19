РИАМО - 19 авг. После массовой драки иностранных граждан возле станции метрополитена «Кузьминки» из страны были депортированы 46 человек, сообщает Газета.ru.

«По решению судебного органа 87 человек помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве сроком на 90 суток», - отметил начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.

Он пояснил, что ранее в отношении 87 задержанных граждан зарубежных стран суд вынес решение об административном аресте на 15 суток. А еще участникам драки полностью запретили въезд в РФ.

Массовая драка мигрантов случилась на юго-востоке мегаполиса 12 июля, в ней участвовали около 200 человек. Свыше 90 человек доставили в отделения МВД.