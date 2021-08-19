РИАМО - 19 авг. Для гостей фестиваля «Jazzовые сезоны» организуют перевозку из Москвы к месту проведения мероприятия. Фестиваль является визитной карточкой региона, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

21 и 22 августа в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоится VII Международный фестиваль «Jazzовые сезоны», на него приедут десятки лучших российских и зарубежных джазовых музыкантов и несколько тысяч зрителей.

«В этом году, чтобы не подводить наших посетителей, организованы шаттлы, которые возят наших гостей из Москвы в Горки Ленинские. Мы уменьшаем интервал, если раньше они ходили раз в час, то теперь они будут ходить каждые полчаса», — сказала Харламова.

Она добавила, что «Jazzовые сезоны» — это визитная карточка Подмосковья и узнаваемый бренд. Фестиваль пройдет на открытом воздухе, на территории музея-заповедника «Горки Ленинские».

Министр культуры Подмосковья также подчеркнула, что за последние 2 года были проведены все запланированные мероприятия.

«Мы ничего за эти два года умудрились не отменить, получается, что мы все проводим. Мы, конечно, соблюдаем все необходимое, придумываем еще какие-то вещи, которые бы нам дали не подвести нашего зрителя, артистов и людей, занятых в организации мероприятий», — рассказала Харламова.