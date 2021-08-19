РИАМО - 19 авг. Для гостей фестиваля «Jazzовые сезоны» организуют перевозку из Москвы к месту проведения мероприятия. Фестиваль является визитной карточкой региона, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.
21 и 22 августа в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоится VII Международный фестиваль «Jazzовые сезоны», на него приедут десятки лучших российских и зарубежных джазовых музыкантов и несколько тысяч зрителей.
Она добавила, что «Jazzовые сезоны» — это визитная карточка Подмосковья и узнаваемый бренд. Фестиваль пройдет на открытом воздухе, на территории музея-заповедника «Горки Ленинские».
Министр культуры Подмосковья также подчеркнула, что за последние 2 года были проведены все запланированные мероприятия.
«Мы ничего за эти два года умудрились не отменить, получается, что мы все проводим. Мы, конечно, соблюдаем все необходимое, придумываем еще какие-то вещи, которые бы нам дали не подвести нашего зрителя, артистов и людей, занятых в организации мероприятий», — рассказала Харламова.
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