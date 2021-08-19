РИАМО - 19 авг. Решение судей на соревнованиях по художественной гимнастике летней Олимпиады в Токио международная федерация гимнастики сочла непредвзятым, сообщает Федеральное агентство новостей.

Техническим комитетом федерации «не было выявлено предвзятости и нарушений». Спортивный орган назвал результаты соревнований справедливыми и непредвзятыми.

Анализ работы арбитров федерация провела после скандала, вызванного присуждением победы израильской гимнастке Линой Ашрам. Девушка допустила грубую ошибку, потеряв во время выступления ленту, но тем не менее получила золотую медаль. В то время как россиянка Дина Аверина выступила без ошибок и заняла 2 место.

Поступок судей шокировал многих. Олимпийский комитет России ожидал от Международной федерации гимнастики решения по данной ситуации.