РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 авг. На платформе 2 железнодорожной станции Мытищи по направлению в область под электричку попал мужчина, позднее он скончался, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мужчина 1979 г. р., зарегистрированный в Волгоградской области, скончался в машине скорой помощи. Доставлен в морг МГКБ.

8 августа на станции Тайнинская был смертельно травмирован электропоездом житель Татарстана. Он не успел забраться на платформу в сторону Москвы.