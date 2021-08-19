РИАМО - 19 авг. В 9 округах Подмосковья до конца текущего года появятся 10 модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

4 библиотеки из Подмосковья стали победителями конкурса на предоставление средств из федерального бюджета на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» в 2021 году.

Речь идет о Центральной городской библиотеке МБУК «Химкинская централизованная библиотечная система», сельской библиотеке п. Чайковского – филиале МБУК «Клинская централизованная библиотечная система». А также Центре детского и семейного чтения МБУК «ЦБС им. Андрея Белого» в Балашихе и Шатурской библиотеке МБУК «Библиотечно-информационный центр городского округа Шатура».

Всего до конца 2021 года в регионе будет работать уже 10 модельных библиотек: в Сергиевом Посаде, Егорьевске, Клину, Коломне, Королеве, Шатуре, 2 в Балашихе, Клину и Химках.

«Созданные модельные библиотеки вызвали большой интерес и стали новыми центрами интеллектуального и читательского интереса у жителей Подмосковья. Поэтому посещаемость их возрастает», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что каждый год областные библиотеки обслуживают 2 млн читателей.

Модельные библиотеки создают по нацпроекту. Это настоящие интеллектуальные и образовательные центры, которые сочетают в себе красивые дизайн, комфортность пространства и доступ к новейшим информационным технологиям.