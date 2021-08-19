РИАМО - 19 авг. В Зарайской центральной районной больнице открыли новый кабинет КТ, томограф работает в 2 смены, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новый кабинет находится в отделении компьютерной томографии. Перед установкой томографа помещение отремонтировали.

«Качественная диагностика должна быть доступна жителям и в отдаленных территориях. В прошлом году в Зарайской больнице ввели в работу аппарат МРТ, в этом году запустили КТ. Компьютерная томография позволяет выявить различные воспаления, опухолевые процессы, травмы и другие патологии», - подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она отметила, что томограф в больнице Зарайска будет применяться для проведения исследований пациентам стационара и тем, кто находится на амбулаторном лечении.

Компьютерное оборудование позволяет создавать цифровые изображения в формате 3D высокого разрешения, которые очень важны для качественной диагностики и назначения лечения пациенту.

Томограф в больницу был закуплен по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Аппарат работает в 2 смены, в сутки планируется делать около 40 исследований жителям Зарайска, Озер и Серебряных Прудов. Диагностика на томографе выполняется в рамках ОМС по назначению врача. Для работы на новом аппарате медики прошли обучение.

«Я передвигаюсь на костылях, поэтому для меня важно, чтобы КТ был рядом с домом. Все будет теперь на месте - по месту жительства, по месту лечения. Это очень удобно, проще добраться. Здесь по городу я могу, а ехать куда-то очень тяжело», - сказала жительница городского округа Зарайск Екатерина Романова.