РИАМО - 19 авг. Футболист московского «Спартака» Самюэль Жиго может стать игроком клуба серии А «Торино», который является семикратным чемпионом Италии, сообщает Газета.ru.

Жиго играет за «Спартак» с 2018 года. Еще он играл за французский «Арль-Авиньон», бельгийские «Гент» и «Кортрейк».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Жиго провел 26 матчей и забил 3 мяча. Команда заняла второе место, отстав от петербургского «Зенита» на 8 очков.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, оценивая Жиго, назвал его очень качественным футболистом. Он отмечал, что центральный защитник – самая проблемная позиция в сборной.