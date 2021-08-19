РИАМО - 19 авг. Уже более 87 тыс. подъездов отремонтированы в Подмосковье с 2016 года в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». Работы продолжаются, сообщает пресс-служба вице-губернатора области Евгения Хромушина.

По программе «Мой подъезд» управляющие компании многоквартирных домов ремонтируют входные группы, производят замену почтовых ящиков, покраску стен, потолков и лестничных пролетов. Работники также меняют клапаны мусоропроводов, освещение и напольное покрытие, также они проводят и другие работы.

На текущий год было запланировано приведение в порядок 13 тыс. подъездов, около половины из них уже отремонтировали.

«Дом, в котором хочется жить - вот главная цель, кстати, внешний вид своих подъездов, так же, как и используемые материалы, дизайн-проекты жители определяют самостоятельно. В приоритетном порядке ремонтируются подъезды, находящиеся, по результатам проверок ГЖИ Московской области, в наиболее плачевном состоянии», - сказал Хромушин.

Лидируют по ремонту подъездов следующие округа: Власиха, Ленинский и Талдомский округа, Луховицы, Люберцы, Чехов и Домодедово.