РИАМО - 19 авг. С помощью видеокамер системы «Безопасный регион» в Ленинском городском округе нашли украденный из торгового центра телефон, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Камеры позволили отследить передвижения вора, которого в итоге задержали.

Телефон украли в одном из торговых павильонов ТРЦ «Галерея 9-18» в городе Видное на улице Олимпийская. Сумма ущерба - 11 тыс. рублей. Преступником оказался ранее неоднократно судимый 37-летний местный житель.

«Сейчас на территории Ленинского городского округа установлено 2 915 видеокамер системы «Безопасный регион», которые активно используются сотрудниками полиции для раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений», - сказал зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.