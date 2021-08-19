РИАМО - 19 авг. Выбран подрядчик для строительства подземного пешеходного перехода через МЦД-2 по 1-му Тушинскому проезду в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что теперь рабочим предстоит проложить новые инженерные коммуникации и переустроить старые.

Благодаря новому переходу жители смогут безопасно и комфортно переходить через ж/д пути Рижского направления Московской железной дороги.

Переход оборудуют двумя лестничными сходами с накладными колясочными спусками и двумя лифтами для обеспечения доступа маломобильных граждан. Предполагается, что все работы на объекте завершат осенью следующего года.

Всего будет построено 7 пешеходных переходов через железнодорожные пути МЦД-2.

21 ноября 2019 года запущен второй Московский центральный диаметр. Он улучшил транспортное обслуживание жителей подмосковных Нахабина, Красногорска, Подольска и сократил время в пути в среднем до 30%. Город стал ближе и для жителей 27 московских районов, их время в пути сократилось в 2 раза.