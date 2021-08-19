РИАМО - 19 авг. На Ленинградском вокзале столицы в пилотном режиме тестируют систему по оплате парковок. Теперь на въезде и выезде работает бесконтактная оплата, сообщает пресс-служба РЖД.

Новые терминалы оснащены технологией Fast Track и поддерживают все современные способы бесконтактной оплаты и платежные системы Visa, Mastercard и «Мир».

Для того, чтобы рассчитаться за парковку, теперь не нужно выходить из автомобиля. Достаточно приложить карту или устройство оплаты к терминалу, а на выезде – повторить действие.

Система автоматически рассчитает время пребывания на стоянке и спишет сумму по тарифу.

Обновление позволит значительно сэкономить время автолюбителей. При этом для желающих сохранится и система оплаты по парковочному талону.

Если тестирование пройдет успешно, новые терминалы появятся и на парковках возле других вокзалов страны.