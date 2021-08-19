РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. КОИБы будут использовать на 30 участках в подмосковном Подольске на выборах 17, 18 и 19 сентября, сообщил председатель Территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Подольска Игорь Москаленко.

В четверг в Подольске состоялась пресс-конференция с Москаленко, на которой он рассказал о подготовке к выборам. Всего планируется оборудовать 141 избирательный участок, в том числе две комиссии в местах временного пребывания избирателей: один временный участок в Подольской областной клинической больнице (в него войдут Подольский роддом и Детская клиническая больница), а второй - в окружном военном госпитале Подольска.

Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Всего задействуют около 1,5 тысяч членов участковых комиссий. Для профилактики коронавирусной инфекции все участковые комисси получат средства индивидуальной защиты - маски, перчатки, антисептик для рук и поверхностей, одноразовые ручки, которые избиратель получает при входе на участок и забирает с собой. Впервые участки снабдят одноразовыми стаканами и водой для избирателей.

Избиратели, которые будут голосовать на месте своего постоянного проживания, получат четыре бюллетеня. Те, которые планируют отдать свой голос по месту пребывания по программе «Мобильный избиратель», могут получить меньше бюллетеней. Всего в Подольске около 265 тысяч избирателей.

19 сентября голосование будут проводить исключительно в традиционной форме, то есть голосование в помещении для голосования и вне помещения.

17 и 18 сентября также будут работать передвижные пункты в населенных пунктах, где нет возможности организовать помещения для голосования и доступ к которым затруднен. В Подольске пока 18 отдаленных населенных пунктов, в которых организуют голосование. В частности, в деревнях Лемешово и Докукино, в Сосновом Бору, поселке Стрелковской фабрики в других местах. Жителям нужно внимательно следить за информацией, когда у них будет работать передвижной пункт.