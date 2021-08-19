РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 авг. В подмосковных Люберцах на выборах в Госдуму и Мособлдуму не будет голосования во дворах, сообщил журналистам председатель ТИК округа Борис Новиков.

В четверг в администрации Люберец прошла его пресс-конференция. В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. Согласно утвержденному ЦИК порядку, выборы пройдут с 17 по 19 сентября.

«Голосование в учреждениях здравоохранения не предусмотрено, во дворах тоже голосования не будет», - сказал Новиков.

Он добавил, что для граждан, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на участки, будет организовано голосование на дому. Избиратель должен обратиться в ТИК по телефону или с письменным заявлением с 9 сентября до 14:00 19 сентября.

«Все санитарные меры будут соблюдаться - дезсредства, маски, перчатки, одноразовые ручки, будут дезинфицирующие коврики. Здоровье граждан прежде всего», - заключил Новиков.