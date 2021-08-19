РИАМО - 19 авг. За 3 года спасатели Московского авиацентра помогли 400 пострадавшим в различных происшествиях, служба воздушных спасателей была создана в 2019 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Спасатели за это время 800 раз выезжали на пожары, ДТП и другие происшествия, было спасено 150 человек.

«Спасатели нашего авиацентра являются универсальными специалистами. Они могут оперативно прибыть на вертолете к месту происшествия, десантироваться беспарашютным способом на ограниченную площадку, участвовать в тушении пожаров, эвакуировать или доставить необходимую технику и оборудование, оказывать помощь при происшествиях на воде, проводить аварийно-спасательные работы и поиск людей, потерявшихся в лесу», — сказал начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиацентра Александр Панормов.

Он отметил, что для своей работы спасатели обеспечены специальным снаряжением и оборудованием.