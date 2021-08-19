РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. Дом-долгострой на Серпуховской улице Подольска планируют ввести в эксплуатацию в I квартале 2023 года, сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

Дом на улице Серпуховской в южной части микрорайона Климовск начал строиться еще в 2013 году. Согласно проектной документации, застройщик ЗАО «ТЕКС» планировал возведение 17-этажного двухподъездного жилого дома со сроком сдачи - II квартал 2016 года. Строительство было остановлено из-за отсутствия финансовых средств, счета компании были заблокированы за неуплату налогов и долги. В сентябре 2018 года решением Арбитражного суда застройщик ЗАО «ТЕКС» был признан банкротом. На основании определения Арбитражного суда Московской области права и обязательства застройщика были переданы региональному Фонду защиты прав дольщиков.

В настоящее время гарантом того, что дом на Серпуховской улице будет достроен, выступает государство. Пошаговый механизм разработан. Финансирование осуществляется из федерального и регионального бюджетов. Позади наблюдательный совет, региональным Фондом завершена регистрация имущественных прав в Росреестре. В настоящее время необходимо определить сохранность конструкций и железобетонных элементов, получить заключение, соответствуют ли ГОСТам использованные застройщиком строительные материалы.

По конкурсу будет определен подрядчик, который выполнит оставшийся объем работ. Визуально строительная готовность жилого комплекса составляет порядка 65%. Согласно утвержденной дорожной карте, ЖК «Дом на Серпуховской» будет введен в эксплуатацию в I квартале 2023 года. На сентябрь 2021 года запланировано получение технических условий и отчета об обследовании ЖК.

Вместе с тем Фондом совместно с администрацией округа и ресурсоснабжающими организациями будет организована работа по технологическому присоединению строящегося объекта к инженерным сетям. С целью облегчения кредитной нагрузки дольщики могут обратиться в АО «Банк Дом.РФ» для рефинансирования ипотеки.