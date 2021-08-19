РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 авг. В ходе рейда в промзоне деревни Машково Люберец сотрудники министерства экологии и природопользования Подмосковья установили новых нарушителей эконорм и привлекли их к ответственности, сообщает управление по охране окружающей среды администрации городского округа.

Минэкологии региона продолжает наводить порядок в промзоне вблизи деревни Машково. Вот уже несколько месяцев эта территория под особым контролем инспекторов эконадзора. В ходе очередного рейда сотрудники министерства по запаху гари от сжигания отходов установили новых нарушителей. Это компании «Сфера» и «ПК Альфа Груп», а также индивидуальный предприниматель.

В отношении компании «Сфера» составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в суд для принятия решения о приостановке деятельности. Предприниматель также привлечен к ответственности, печь для сжигания отходов демонтирована.

Компания «ПК Альфа Груп» в настоящее время стала объектом расследования.