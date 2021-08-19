РИАМО - 19 авг. На 82-м году жизни после тяжелой болезни умер советский художник-мультипликатор Евгений Михельсон, сообщает Газета.ru.

Михельсон долгое время возглавлял объединение мультипликационных фильмов в Туркмении, ему было присвоено звание «Заслуженный деятель Туркменистана». После распада СССР он переехал с семьей в Россию.

«Память о Михельсоне Евгении Ивановиче, добром, интеллигентном, яркого творческого дарования художнике надолго сохранится в его фильмах и нежных пастельных картинах. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими Евгения Ивановича о невосполнимой утрате», — сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Среди его работ такие мультфильмы, как «Крылатый ослик», «Как здоровье, братец Лис?», «Бездомный Конгурджа», «Худайберды и дэв», «Самая сладкая дыня», «Чурек и малыш» и другие.