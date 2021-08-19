РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 авг. В подмосковных Люберцах на выборах в Государственную думу и Московскую областную думу в сентябре будут работать более 170 избирательных участков. Об этом журналистам сообщил председатель территориально-избирательной комиссии округа Борис Новиков.

В четверг в администрации округа прошла пресс-конференция Новикова, посвященная предстоящим выборам. В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. Согласно утвержденному ЦИК порядку, выборы пройдут с 17 по 19 сентября.

«Будет работать в городском округе Люберцы 171 избирательный участок. Мы - один из самых крупных муниципалитетов по этому показателю. На всех участках будет организовано видеонаблюдение, будет дежурить полиция, Росгвардия, ЧОПы», - сказал Новиков.

Он добавил, что все желающие могут подать в ТИК заявление о голосовании по месту нахождения.

Всего в Люберцах 254 тысячи избирателей.