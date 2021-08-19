РИАМО - 19 авг. Рабочие завершили ремонт дороги на ул. Победы и центральной дороги в деревне Вельмогово в Клину, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.

Работы вели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Новыми дорогами каждый день будут пользоваться более 25 тыс. автовладельцев. Их общая протяженность – 3,6 км.

Новый асфальт появился на ул. Победы от пересечения с ул. Чайковского до городской больницы. Дорога обеспечивает проезд к медицинским и детским образовательным учреждениям, а также к Ледовому дворцу им. Валерия Харламова. Ремонтные работы выполнил производственный комплекс Мосавтодора с применением щебеночно-мастичной смеси.

Еще отремонтировали дорогу в деревне Вельмогово. Это стало возможным благодаря участию местных жителей в голосовании на портале «Добродел». По обновленному покрытию автомобилисты выезжают на Ленинградское шоссе.

Всего в этом сезоне в Клину в программу ремонта вошли 25 региональных и муниципальных дорог протяженностью порядка 16,5 км. Ремонт на муниципальных дорогах продолжается.