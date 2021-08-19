РИАМО - 19 авг. Новый театральный сезон открывается в Московском губернском театре. Его худрук Сергей Безруков подвел итоги прошлого сезона и рассказал о премьерах, сообщает Федеральное агентство новостей.

Стартует девятый сезон с премьеры электродрамы «Безымянная звезда» по пьесе М. Себастьяна. Ее поставил Александр Сазонов. В главной роли выступит Никита Пресняков. Это первый мюзикл на сцене МГТ.

Сергей Безруков вспомнил, что прошлый сезон из-за пандемии был сложным. Полгода зал был заполнен только на четверть, 3 месяца – на 50%. Однако пандемия не смогла помешать театру выпустить 3 премьеры, провести 2 фестиваля и уехать на гастроли по России.

«Вы придумали премьеру продать в онлайне, и это получилось, по-моему, блистательно, вы даже заработали, если я не ошибаюсь. Все, что делал театр в эти периоды, чем больше физическая дистанция, социальная, между людьми увеличивалась, то она внутри вас в театре все время уменьшалась», — отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

В театре активно развивают не только взрослое, но и детское направления.

«Мне бы вообще хотелось, чтобы он стал своеобразным детским Оскаром. Тогда внимание к нему будет повышенное и тогда внимание вообще к детской теме никуда не растворится, потому что мы, взрослые, обычно занимаемся взрослыми проблемами, а проблемы детей уходят на второй план», — поделился Безруков.

Ежегодный сбор труппы Московского губернского театра прошел при полном зале. В культурном учреждении трудятся около 400 человек.