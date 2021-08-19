РИАМО - 19 авг. Впервые с 24 мая цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель, сообщает Газета.ru.

По данным на 10 утра, нефть уменьшилась в цене на 2,24%, составив 66,7 доллара за баррель.

Эксперты ранее делали прогнозы, что в России станут больше добывать нефти. Так, следующим летом этот показатель вырастит до нового рекорда, а пика дистигне в 2023 году.

В соответствии с прогнозом, добыча в России будет расти на относительно новых месторождениях с истощением от 25% до 50%, операторы не смогут увеличить добычу на зрелых месторождениях.