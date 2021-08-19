РИАМО - 19 авг. Главный врач столичной больницы №71 Александр Мясников рассказал, что лишний вес может быть полезен человеку в некоторых ситуациях, сообщает Федеральное агентство новостей.

Доктор указал на то, что жировая прослойка может служить защитой, а снижение веса может восприниматься пожилым организмом как болезнь.

А вот молодежи специалист в передаче «О самом главном» рекомендовал избавляться от полноты, больше двигаться и заниматься посильной нагрузкой – подниматься пешком по лестнице.

«Если этого не делать, жир моментально вас задушит», — объяснил эксперт

Он добавил, что молодым людям легче дается преодоление расстояний.