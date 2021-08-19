РИАМО - 19 авг. 55-летний мужчина одного из соседних государств получил 13 лет лишения свободы в колонии общего режима за разбойное нападение, покушение на убийство и уничтожение имущества, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Зимой этого года подсудимый ворвался в чужой частный дом в Пушкине, напал на двух женщин и начал требовать, чтобы они отдали ему деньги и мобильные телефоны.

Одну женщину он несколько раз ударил в плечо гвоздодером. Затем кинул им веревку и приказал, чтобы они связали друг друга. Затем он облил горюче-смазочной жидкостью пол в комнате, где находился и малолетний ребенок одной из женщин, и поджог.

Потерпевшим удалось выбраться из горящей комнаты невредимыми.