В предстоящие выходные в Москве пройдут концерты артистов лейбла Musica 36 и группы «Хлеб». В театрах зрители смогут посмотреть спектакли «Русский роман» и «Песни нашего двора». В Московском регионе пройдет VII международный фестиваль «Jazzовые сезоны». А любители военной техники смогут посетить танковый биатлон. В кинотеатрах покажут мультфильм «Босс-молокосос 2» и криминальную драму «Охотник за разумом. Схватка». Об этих и других событиях предстоящего уикенда читайте в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

«Ермак»

pixabay

Где: Москва, ул. Пресненский вал, д. 6, стр. 1, клуб «16 Тонн»

Когда: 20 августа в 19:00

Стоимость: от 600 рублей

Группа «Ермак» играет в жанре пост-хардкор, который отличается надрывным вокалом, техничной перкуссией и запоминающимися мелодиями. Мощные и тяжелые песни коллектива транслируют надломленное состояние современного мира, при этом в них в достаточно света и надежды на лучшее. В этот раз группа сыграет редкий акустический сет. Купить билет можно на сайте клуба.

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36 Summer Jam

Где: Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 26, GAZGOLDER CLUB

Когда: 21 августа в 16:00

Стоимость: 2 500 рублей

Артисты лейбла Musica 36 вместе со своим основателем музыкантом Скриптонитом впервые проведут big club party – 36 Summer Jam. На мероприятии выступят многочисленные поп- и рэп-исполнители – Gruppa Skryptonite, Сестры, M’Dee и многие другие. Купить билет можно на официальной страничке мероприятия. Вход на концерт возможен только по QR-коду.

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«Хлеб»

скриншот

Где: Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2, дизайн-завод «Флакон»

Когда: 21 августа в 20:00

Стоимость: от 1 600 рублей

Популярная хип-хоп группа порадует концертом любителей комедийного рэпа. Участники начинали карьеру как видеоблогеры, а сейчас они с размахом выступают на различных площадках. Тексты группы отличаются злободневностью и ироничностью – музыканты высмеивают происходящее в мире музыки, моды, а также самих себя. Приобрести билеты можно на сайте фестиваля Summer Sound. Вход на мероприятие возможен только по QR-коду.

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СПЕКТАКЛИ

«Русский роман»

Где: Москва, ул. Большая Никитская, д. 19/13, Московский академический театр им. Владимира Маяковского

Когда: 20 августа в 19:00

Стоимость: от 1 400 рублей

Зрителям покажут своеобразную семейную сагу, где смешивается сюжет романа «Анна Каренина» и факты из биографии Льва Николаевича Толстого. Главная героиня спектакля – жена писателя Софья Толстая. Вместе со своими детьми Софья Андреевна пытается отвоевать у Облонских и Карениных место в судьбе мужа и понять, чья же история первична – его литературных возлюбленных или же ее собственная. Билеты – на сайте театра.

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«Песни нашего двора»

Где: Москва, ул. Большая Никитская, д. 23/9, внутренний двор театра «У Никитских ворот»

Когда: 22 августа в 19:00

Стоимость: 2 500 рублей

Актеры театра «У Никитских ворот» приглашают зрителей принять участие в необычном действе на открытом воздухе во внутреннем дворе театра. На мероприятии гости могут не только смотреть и слушать, но и петь вместе с артистами. Песни будут знакомы многим. Спектакль покажет общую жизнь двора – с ссорами и примирениями, развешенным на веревках бельем, свистом, доносящимся из голубятен, корытом на скамейке, собравшимися в круг курящими мужчинами и женщинами в халатах и бигуди. Купить билет на спектакль можно на сайте театра.

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ФЕСТИВАЛИ

VII Международный фестиваль «Jazzовые сезоны»

Где: Московская обл., Ленинский г. о., пос. Горки Ленинские, музей-заповедник «Горки Ленинские»

Когда: 21 и 22 августа

Стоимость: от 2 000 рублей

Фестиваль соберет десятки лучших российских и зарубежных джазовых музыкантов, чтобы зрители могли насладиться качественным звуком любимого жанра музыки. Мероприятие оценят также любители живописи, спорта и все, кто хотят с удовольствием провести выходные.

Хедлайнеры фестиваля – кубинец Альфредо Родригес, американец Рузвельт Кольер с группой, Народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Купить билет можно на сайте фестиваля.

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Танковый биатлон-2021

сайт Международной федерации танкового биатлона

Где: Московская обл., Наро-Фоминский г. о., с. Петровское, 51-й километр Киевского шоссе, полигон «Алабино»

Когда: С 22 августа по 4 сентября

Стоимость: от 400 рублей

Многотонные боевые машины устроят зрелищное шоу в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021». На полигоне танки будут на время будут проходить трассу, преодолевая различные препятствия, а также стрелять по мишеням с места и на ходу. Чемпионат состоит из нескольких раундов, среди которых индивидуальная гонка (в ней участвуют все команды), полуфинал для 12 команд и финальная эстафета для четырех команд. Купить билет можно на сайте мероприятия.

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Geek Picnic

фото с официальной страницы мероприятия на Facebook

Где: Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, причал «Мост Багратион»

Когда: 21 и 22 августа

Стоимость: от 2 500 рублей

Фестиваль науки и технологий Geek Picnic пройдет на теплоходе, который будет курсировать в течение всего дня по Москве-реке. На мероприятии зрителям покажут робокошек-официантов, робособак, роботов для селфи, умные импланты, цифровые таблетки, трекеры и вживляемые сенсоры. Помимо этого, на фестивале проведут инсталляцию-перформанс «Кристалл» и модный показ одежды в экотренде Upcycling. Также гости смогут взаимодействовать с интерактивным тактильно-звуковым объектом Amorhpous. Узнать подробнее о программе и приобрести билеты можно на сайте фестиваля.

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ВЫСТАВКИ

«Солнце»

Где: Москва, ул. Тверская, д. 3, Kupol Gallery

Когда: с 11 августа по 1 сентября

Стоимость: бесплатно

В Kupol Gallery работает выставка художника Юрия Купера «Солнце» по одноименному фильму Александра Сокурова. Художник создал эскизы воздушных сражений и бомбардировки Токио. Купер применил сложную технологию с использованием фотографий, поверхности стекла и компьютерной обработки. На выставке представлены изображения военных самолетов, превращающихся в императорских карпов –неотъемлемый символ культуры Японии. Приобрести билеты на выставку можно на сайте галереи.

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«Поэт с историей» – к 135-летия Николая Гумилева

Где: Москва, Борисоглебский пер., д. 6, стр. 1. Дом-музей Марины Цветаевой

Когда: с 17 августа по 10 октября

Стоимость: входной билет – 300 рублей, льготный – 150 рублей.

На выставке представлены предметы из фондов Дома-музея Марины Цветаевой, Гумилевского общества, уникальные документы из Российского государственного архива литературы и искусства, а также бесценные реликвии из собраний частных коллекционеров. В рамках выставки будут проводиться кураторские экскурсии. Узнать подробности и купить билет можно на сайте музея.

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КИНОПРЕМЬЕРЫ

Мультфильм «Босс-молокосос 2»

Вторая часть мультфильма расскажет о повзрослевших братьях Тиме и Теде – главных героях прошлой картины. Братья выросли, каждый стал тем, кем хотел. Но однажды выясняется, что младшая дочь Тима по имени Тина – агент компании BabyCorp. Узнав, что злой доктор Эрвин Армстронг выращивает армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.

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Криминальная драма «Охотник за разумом. Схватка»

Спецагент ФБР Билл Хагмайер проводит ряд интервью с серийным маньяком Тедом Банди, который убил более 20 женщин. Биллу необходимо понять, что именно заставляло убийцу идти на преступления. Однако Банди – не просто преступник, а харизматичная натура, он начинает искажать восприятие агента. Фильм основан на реальных расшифровках бесед Хагмайера и Банди, проводившихся с 1984 по 1989 годы.