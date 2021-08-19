РИАМО - 19 авг. Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в столице 28 августа. В этом году к ней присоединились свыше 120 культурных площадок, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Зрители смогут бесплатно посмотреть на больших экранах полюбившиеся и совершенно новые картины.

«Помимо кинотеатров, показы пройдут в городских культурных центрах, музеях, библиотеках и парках. В программе — участники крупнейших кинофестивалей, советская классика, популярные современные фильмы, сериалы и подборки короткометражных лент», — отметила заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В программу войдут как отечественные, так и зарубежные картины. На нескольких нестандартных площадках покажут пленки 35 мм. Их будут транслировать в арке входа Парка Горького, на Даниловском рынке, смотровой площадке Северного речного вокзала.

В выставочном павильоне Московских центральных диаметров можно будет увидеть документалку о первом показе братьев Люмьер. Лента хранится в архиве музея кино.

Стартует акция в кинотеатре «Художественный», который недавно отреставрировали. Здесь организуют концерт «Сила кино», в программу которого войдут фрагменты фильмов, сохранивших важные моменты истории нашей страны. Концерт разделят на 3 временные эпохи.

Гости киноцентра «космос» посмотрят 35-миллиметровую пленку картины «Цирк» Григория Александрова. Предварять показ будут реальные цирковые выступления.

Фильмы, участвовавшие в крупных кинофестивалях, покажут в эксклюзивной программе «Открытые границы» в кинотеатрах «Космос», «Салют», «Юность», «Звезда», «Факел», «Иллюзион», в Центре документального кино и Третьяковской галерее.

Кроме того, частью акции станет марафон сериалов и короткометражек. А для детей организуют сеансы добрых анимационных картин.

Гостей кинопоказов просят соблюдать действующие санитарные меры: носить маски и держать социальную дистанцию.