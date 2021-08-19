РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. Арбитражный суд признал законным требование Госжилинспекции Подмосковья к УК Подольска о погашении долга регоператору, сообщает пресс-служба ведомства.

В феврале инспекторы зафиксировали крупную задолженность управляющей организации ООО «ПИК-комфорт» перед ООО «МСК-НТ» по ряду адресов. Было выдано предписание об устранении нарушения в течение месяца. УК обратилась в Арбитраж с заявлением об оспаривании предписания. Коммунальщики полагали, что оно не соответствует закону. Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что эти требования не подлежат удовлетворению.

Арбитражный суд Московской области признал законность и обоснованность предписания Госжилинспекции Подмосковья, выданного управляющей организации «ПИК-Комфорт». Представители ООО «ПИК-Комфорт» ссылались на то, что предписание подменяет внесудебный и судебный порядок исполнения гражданско-правовой сделки между хозяйствующими субъектами. Документ, по мнению УК, не отражает в чем конкретно выразилось нарушение, а само по себе наличие задолженности не свидетельствует о нарушении требований, предъявляемых к осуществлению расчетов.

Однако Арбитраж пришел к выводу, что наличие долга перед регоператором является грубым нарушением лицензионных требований. Оно может повлечь нарушение прав и законных интересов собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме.

С учетом этого суд признал, что оспариваемое предписание выдано надлежащему лицу при наличии фактических и правовых оснований. Его формулировки являются доступными для понимания. Срок исполнения является разумным, а предписание исполнимым. Препятствий к устранению нарушения суд не усмотрел. В удовлетворении требований ООО «ПИК-Комфорт» было отказано.