РИАМО - 19 авг. Стендап-комик Идрак Мирзализаде покинул столичный спецприемник, где отбывал административный арест за неудачную шутку о русских, пишет Федеральное агентство новостей.

Таганский районный суд Москвы вынес приговор 9 августа. Мирзализаде признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды после оскорбительной шутки про русских и испачканный фекалиями матрас.

Комик свою вину не признал.

Ранее Мосгорсуд оставил в силе решение Таганского суда об аресте 29-летнего Мирзализаде.