РИАМО - 19 авг. Автовокзал «Центральный» стал самым популярным в Москве: за 2021 год им воспользовались около 500 тыс. человек, что составляет половину всех, кто уехал со столичных автовокзалов в этом году, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

После реконструкции «Центральный» стал настоящей точкой притяжения на востоке города. Помещения автовокзала находятся на первом и шестом этажах, а между ними – ТЦ, что делает вокзал уникальным в Европе многофункциональным комплексом.

На вокзале можно купить билет на автобус и отдохнуть в зале ожидания. Там есть комната матери и ребенка, кафе, вендинговые автоматы и электронное табло со временем отправления автобусов.

Автовокзал «Центральный» был открыт после масштабной реконструкции 29 октября 2020 года.