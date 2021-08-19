РИАМО - 19 авг. Больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Балашихе (116), Красногорске (63), Пушкине (63), Мытищах (54) и Подольске (49), сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

44 случая выявлено в Люберцах, 38 – в Химках, 35 – в Королеве, 33 – в Наро-Фоминске, 27 – в Одинцове, 25 – в Дмитрове, 22 – в Коломне, 20 – в Чехове, по 19 – в Серпухове, Раменском и Рузе, 18 – в Богородском, 17 – в Истре, по 15 – в Электростали и Домодедове.

По 13 – в Реутове, Можайском и Орехово-Зуеве, 12 – в Жуковском, по 9 – в Котельниках, Дзержинском и Сергиево-Посадском округе, 8 – в Талдоме.

По 7 случаев зафиксировали в Егорьевске, Краснознаменске, Лобне, Протвине, Воскресенске, Ступине, Лыткарине, Шатуре и Ленинском округе, 6 – в Волоколамске, по 5 – в Клину и Ивантеевке, по 4 – в Долгопрудном, Дубне, Лосино-Петровском и Пущине, 3 – в Солнечногорске, по 2 – в Луховицах, Кашире, Электрогорске, Черноголовке, Фрязине и Павловском Посаде.

По 1 случаю зарегистрировали в Лотошине, Озерах, Зарайске.

Ни одного случая не выявили в Звездном городке, Молодежном, Рошале, Шаховской, Красноармейске, Бронницах, Власихе и Серебряных Прудах.

За сутки в Подмосковье выявлено 949 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе зафиксировано 410 972 случая.

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