РИАМО - 19 авг. Следующая неделя в Москве ознаменуется первым «звоночком» от предстоящей осени, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в атмосфере сформируется северной поток и скажется холодный северный ветер – борей. Столица окажется в «мешке» полярного воздуха с температурным фоном на 3 градуса ниже нормы. Это соответствует климатическим показателям первой декады сентября.

Тишковец отметил, что метеорологическая осень наступит точно в срок – 24 августа, когда среднесуточная температура воздуха окажется ниже 15 градусов.

«Как и положено по старому климатическому графику, лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора», – написал синоптик в своем Instagram.