РИАМО - 19 авг. За 7 месяцев 2021 года в мотоавариях на дорогах столицы погибли 15 человек. Это на 25% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Специалисты ведомства отмечают, что несмотря на снижение, цифра остается большой: 15 погибших – это 3 легковые машины с пассажирами.

Четверть всех аварий с пострадавшими и половина погибших мотоциклистов стали жертвами ДТП, где встречный автомобиль выполнял левый поворот или разворот перед мотоциклом, а тот в свою очередь ехал с очень высокой скоростью. Не менее опасны повороты и развороты автомобиля в попутном направлении мотоцикла.

Также к тяжелейшим последствиям приводит нарушение бокового интервала в потоке. К смертельным исходам приводит и опрокидывание – падение мотоцикла в случае, если человек не справился с управлением или выбрал не ту скорость, а также наезд на препятствие.