РИАМО - 19 авг. Согласно данным аналитиков сервиса «Утконос Онлайн», россияне в последнее время проявляют все больший интерес к молоку растительного происхождения, пишет Газета.ru.

На сегодня доля продаж растительного молока составляет 9,4% от общего количества продаж категории «Молоко». Данный продукт оказывается в каждой 25-й корзине заказов.

Первое место по популярности делят овсяное и гречневое молоко. Вторую позицию занимает миндальное, а третье – кокосовое. Примечательно, что интерес к растительному молоку увеличивается второй год подряд.

Рост спроса на растительные молочные продукты во втором квартале 2021 года составил 52% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Растительное молоко (соевое, кокосовое, рисовое, миндальное, овсяное) является альтернативой традиционному молоку. Фактически, термин «молоко» не подходит данному напитку, так как это измельченные семена, орехи, злаки, смешанные с водой в нужной пропорции.