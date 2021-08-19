РИАМО - 19 авг. Летняя погода уйдет из Центральной России на этой неделей. Осень придет в Московский регион уже в следующую среду, сообщается на сайте «Метеовести».

Метеорологическое лето в этом году наступило 3 июня. Все месяцы были жарче, чем положено. Средняя сезонная температура воздуха на сегодняшний день превышает климатическую норму на 2,6 градуса.

Прощальное тепло в Москву и область придет в пятницу. Температура воздуха вновь прогреется до июльских плюс 24-26 градусов. Выходные будут менее летними. В субботу – скоротечные ливни, в воскресенье – небольшой дождь местами. Ночью температура воздуха снизится уже до плюс 13-16 градусов, днем – до плюс 20-23 градусов.

Следующая неделя погрузит Москву в «мешок» полярного воздуха, сформированный под влиянием северного потока. Температура будет на 3 градуса ниже многолетней нормы. Погода будет схожа с началом сентября.

В понедельник утром температура воздуха составит 10-12 градусов тепла, к полудню – около 20 градусов тепла, во вторник – 9-11 градусов тепла утром, и уже только плюс 16-18 градусов днем. Среда станет самой холодной – плюс 6-8 градусов ночью и не больше 15-17 градусов тепла днем.

Это значит, что метеорологическая осень наступит точно в срок – 24 августа, когда среднесуточная температура упадет ниже 15 градусов тепла.