РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 авг. В городском округе Люберцы подрядным организациям поручили ускорить работы по покосу придорожной территории и последующей уборке травы и мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соответствующее поручение заместитель главы администрации округа Николай Покацкий дал в ходе совещания с представителями подрядных организаций по вопросу содержания автомобильных дорог местного значения.

«В рамках встречи обсудили вопросы летнего содержания автомобильных дорог: покос травы, удаление поросли деревьев, уборку смета и мусора, влажную уборку. Подрядным организациям дали поручение ускорить работы по проведению окоса с последующей уборкой скошенной травы и мусора с придорожной территории и тротуаров», - сказал Покацкий.